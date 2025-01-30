Yandex Armenia подвела итоги первого полугода работы инициативы «Помогаем вместе» - Mediamax.am

1075 просмотров

Yandex Armenia подвела итоги первого полугода работы инициативы «Помогаем вместе»


Фото:


Ереван /Медиамакс/. В июне-декабре 2024 года в благотворительной инициативе «Помогаем вместе» компании Yandex Armenia приняли участие более 6800 человек.

Общая сумма, собранная за полгода, включая вклад Yandex Go, составила 11,89 миллиона драм.

 

Как и раньше, собранные средства были направлены на нужды четырех благотворительных организаций: «Сити оф смайл», «VIVA», «Спеши к добру» и «Армянские матери».

 

«Участие в проекте помогает нам оперативно реагировать на нужды детей с тяжелыми заболеваниями и предоставлять им качественный уход. Мы направили средства на развитие центра для детей с аутизмом и оплату важного генетического анализа для подопечного, – сказала Елена Акопян, директор фонда "Спеши к добру". – В дальнейшем мы продолжим развивать программу "Здоровое будущее", что позволит помочь ещё большему количеству детей».

 

С июня 2024 года пользователи приложения Yandex Go в Армении при заказе поездки в такси могут сделать пожертвование в размере 10, 30, 50, 100 или 500 драм. В декабре такая возможность появилась и при заказе доставки.

 

Yandex Go каждый месяц увеличивает сумму пожертвований за свой счёт и покрывает комиссию платежных операторов, так что все 100% пожертвований идут на благотворительность.

 

«Проект помог нам создать сенсорную комнату в центре "Дом мечты", где дети с ДЦП проходят реабилитацию. Средства также пошли на предоставление бесплатной терапии для подопечных. Теперь мы планируем реализовать проект по обучению маникюру и шитью для малообеспеченных мам детей с инвалидностью», - отметила Наринэ Манукян, президент общественной организации «Армянские матери».

 

Благодаря пожертвованиям пользователей Yandex Go фонд VIVA смог установить солнечные водонагреватели в регионах для 6 семей беженцев из Арцаха, обеспечив им доступ к горячей воде.

 

«В наших планах - продолжить помогать малоимущим и многодетным семьям из Арцаха, оказавшимся в сложных бытовых условиях в регионах Армении. В листе ожидания уже более 100 семей, которым также необходимо помочь», - сообщила Татьяна Оганесян, директор и соучредитель фонда VIVA.

 

Фонд «Сити оф Смайл» направил собранные средства на оплату лечения пяти подопечных с онкологическими заболеваниями и нарушениями крови. «Это исследования, важные медикаменты, процедуры и предоставление психологической помощи. Мы продолжим участвовать в проекте и покрывать расходы на лечение детей и молодых людей до 25 лет, обеспечивая равные возможности для выздоровления», - сказала Эстер Демирчян, директор фонда «Сити оф Смайл».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Январь 30, 2025 11:06
Грузия приветствует партнерство Армении с ЕС и США

Внешняя политика | Январь 29, 2025 16:21
Премьер-министр Грузии посетит Армению

Общество | Январь 29, 2025 14:39
Yandex Armenia подвела итоги первого полугода работы инициативы «Помогаем вместе»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025