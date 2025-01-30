Yandex Armenia подвела итоги первого полугода работы инициативы «Помогаем вместе»

Ереван /Медиамакс/. В июне-декабре 2024 года в благотворительной инициативе «Помогаем вместе» компании Yandex Armenia приняли участие более 6800 человек.

Общая сумма, собранная за полгода, включая вклад Yandex Go, составила 11,89 миллиона драм.

Как и раньше, собранные средства были направлены на нужды четырех благотворительных организаций: «Сити оф смайл», «VIVA», «Спеши к добру» и «Армянские матери».

«Участие в проекте помогает нам оперативно реагировать на нужды детей с тяжелыми заболеваниями и предоставлять им качественный уход. Мы направили средства на развитие центра для детей с аутизмом и оплату важного генетического анализа для подопечного, – сказала Елена Акопян, директор фонда "Спеши к добру". – В дальнейшем мы продолжим развивать программу "Здоровое будущее", что позволит помочь ещё большему количеству детей».

С июня 2024 года пользователи приложения Yandex Go в Армении при заказе поездки в такси могут сделать пожертвование в размере 10, 30, 50, 100 или 500 драм. В декабре такая возможность появилась и при заказе доставки.

Yandex Go каждый месяц увеличивает сумму пожертвований за свой счёт и покрывает комиссию платежных операторов, так что все 100% пожертвований идут на благотворительность.

«Проект помог нам создать сенсорную комнату в центре "Дом мечты", где дети с ДЦП проходят реабилитацию. Средства также пошли на предоставление бесплатной терапии для подопечных. Теперь мы планируем реализовать проект по обучению маникюру и шитью для малообеспеченных мам детей с инвалидностью», - отметила Наринэ Манукян, президент общественной организации «Армянские матери».

Благодаря пожертвованиям пользователей Yandex Go фонд VIVA смог установить солнечные водонагреватели в регионах для 6 семей беженцев из Арцаха, обеспечив им доступ к горячей воде.

«В наших планах - продолжить помогать малоимущим и многодетным семьям из Арцаха, оказавшимся в сложных бытовых условиях в регионах Армении. В листе ожидания уже более 100 семей, которым также необходимо помочь», - сообщила Татьяна Оганесян, директор и соучредитель фонда VIVA.

Фонд «Сити оф Смайл» направил собранные средства на оплату лечения пяти подопечных с онкологическими заболеваниями и нарушениями крови. «Это исследования, важные медикаменты, процедуры и предоставление психологической помощи. Мы продолжим участвовать в проекте и покрывать расходы на лечение детей и молодых людей до 25 лет, обеспечивая равные возможности для выздоровления», - сказала Эстер Демирчян, директор фонда «Сити оф Смайл».