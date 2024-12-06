Меркель назвала «незабываемым» посещение Закавказья в 1983 году - Mediamax.am

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Меркель назвала «незабываемым» посещение Закавказья в 1983 году


Фото: https://news.harvard.edu/


Ереван /Медиамакс/. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала «незабываемым» посещение Закавказья в 1983 году.

В мемуарах «Свобода» Ангела Меркель пишет, что в 1983 году вместе с друзьями «путешествовала с рюкзаками по Армении, Грузии и Азербайджану - это был незабываемый тур».

 

«Тогда я была словно губка, впитывающая в себя все, что могло расширить мои горизонты за пределы Восточной Германии. Должна сказать, что это любопытство и жажда новых знаний повлияли на то, что работа над докторской диссертацией затягивалась», - пишет Меркель.

 

Других подробностей посещения Армении, Грузии и Азербайджана в 1983 году экс-канцлер в своей книге не приводит.

 

В ноябре 2019 года газета Suddeutsche Zeitung опубликовала интервью с канцлером, приуроченное к 30-й годовщине падения Берлинской стены. В нем Меркель, в частности, рассказала о своих ощущениях во время первого посещения ФРГ.

 

«Я ночевала одна в отеле и задалась вопросом, могу ли я, путешествующая в одиночку женщина, без страха спать в западногерманском отеле. Для меня это было действительно проблемой, хотя я уже бывала в Румынии или Армении, где точно было не безопаснее», - говорила тогда Меркель.

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