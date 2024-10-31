Yandex Armenia запускает «Щедрый ноябрь» для поддержки благотворительных организаций

Ереван /Медиамакс/. Yandex Armenia запускает благотворительную акцию «Щедрый ноябрь».

Каждый пользователь, совершая заказы в сервисах Yandex Go по пятницам в ноябре 2024 года, сможет стать частью инициативы.

За каждые 10 км во всех тарифах Такси и Доставки компания переведёт на благотворительность 5 драмов. А за каждый пятничный заказ еды от 3000 драм фонды получат 30 драмов.

Собранные средства будут поровну распределены между благотворительными организациями «Дети Армении» (COAF), Health Fund for Children of Armenia, «Дорога жизни».

Акция «Щедрый ноябрь» от Yandex Armenia пройдет во второй раз. Это один из проектов компании по поддержке некоммерческих организаций. Подопечные и профильные специалисты нескольких организаций-партнеров компании также получают бесплатные поездки и доставки в Yandex Go в рамках постоянно действующей благотворительной программы.

Благодаря пожертвованиям, собранным в рамках акции «Щедрый ноябрь» в 2023 году, фонд «VIVA» помог более 700 молодым матерям - обеспечил их нужными вещами, одеждой и предметами гигиены. Фонд «Спеши к добру» помог провести дорогостоящую операцию ребёнку, который получил химический ожог пищевода. А для десяти детей с двигательной инвалидностью фонд «Армянские матери» смог организовать занятия кинезиотерапией на дому в течение трёх месяцев.

Всего по итогам «Щедрого ноября» в 2023 году Yandex Armenia передала благотворительным организациям 3 млн драмов.