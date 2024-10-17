Армен Аветисян: Роль операторов становится определяющей

Генеральный директор Viva Армен Аветисян считает, что сегодня телекоммуникационные операторы играют чрезвычайно важную роль, о создаваемые ими инфраструктуры имеют определяющее значение для обеспечения жизнедеятельности людей.
В первом большом интервью за 2,5 года работы в Армении Армен Аветисян рассказал о новом этапе в жизни компании, прокомментировал тему ухода международных игроков с рынка Армении, назвал основные драйверы роста для Viva.
Темы беседы:
00:00 - вступление
00:30 – Viva без МТС – плюсы и минусы
04:23 – причины ухода международных игроков с армянского рынка
10:11 – государство в роли акционера и возможные «соблазны»
12:40 – конкуренция на рынке
14:00 – механизмы общения между операторами
15:15 – драйверы роста
21:15 – роль операторов становится определяющей
24:00 – оператор как «локомотив» для бизнеса
30:30 – корпоративная социальная ответственность
32:45 – ощущения от жизни и работы в Армении
34:30 – новая платформа для предоставления конвергентных услуг всеми операторами
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