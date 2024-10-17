Армен Аветисян: Роль операторов становится определяющей

Генеральный директор Viva Армен Аветисян считает, что сегодня телекоммуникационные операторы играют чрезвычайно важную роль, о создаваемые ими инфраструктуры имеют определяющее значение для обеспечения жизнедеятельности людей.

В первом большом интервью за 2,5 года работы в Армении Армен Аветисян рассказал о новом этапе в жизни компании, прокомментировал тему ухода международных игроков с рынка Армении, назвал основные драйверы роста для Viva.

Темы беседы:

00:00 - вступление

00:30 – Viva без МТС – плюсы и минусы

04:23 – причины ухода международных игроков с армянского рынка

10:11 – государство в роли акционера и возможные «соблазны»

12:40 – конкуренция на рынке

14:00 – механизмы общения между операторами

15:15 – драйверы роста

21:15 – роль операторов становится определяющей

24:00 – оператор как «локомотив» для бизнеса

30:30 – корпоративная социальная ответственность

32:45 – ощущения от жизни и работы в Армении

34:30 – новая платформа для предоставления конвергентных услуг всеми операторами