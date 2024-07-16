Пашинян ушел в отпуск почти на месяц

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян с 15 июля находится в отпуске.
В правительстве Армении сообщили, что отпуск продлится до 12 августа.
Пашинян прервет отпуск на этой неделе для участия в четвертом саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в Лондоне 18 июля.
«Большую часть отпуска премьер-министр проведет в Армении, где до 12 августа запланированы некоторые рабочие визиты, в частности, в Тавушскую и Армавирскую области», - сообщили в пресс-службе правительства.
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