Пашинян ушел в отпуск почти на месяц

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян с 15 июля находится в отпуске.

В правительстве Армении сообщили, что отпуск продлится до 12 августа.

Пашинян прервет отпуск на этой неделе для участия в четвертом саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в Лондоне 18 июля.

«Большую часть отпуска премьер-министр проведет в Армении, где до 12 августа запланированы некоторые рабочие визиты, в частности, в Тавушскую и Армавирскую области», - сообщили в пресс-службе правительства.