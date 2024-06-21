В приложении Yandex Go можно помогать благотворительным организациям

Ереван /Медиамакс/. Отныне в приложении Yandex Go в Армении при заказе такси можно помогать благотворительным организациям.

В новом разделе «Помогаем вместе» пользователи могут выбрать, какой суммой хотят помогать, она будет прибавляться к стоимости каждой поездки. В конце каждого месяца Yandex Go удваивает сумму пожертвований за свой счёт, чтобы увеличить вклад в пользу благотворительных организаций.

Чтобы начать помогать, пользователи в приложении Yandex Go в разделе «Помогаем вместе» выбирают сумму: 10, 30, 50, 100 или 500 драм. После выбора пользователь подписывается на пожертвования – эта сумма прибавляется к стоимости каждой поездки. Чтобы функция сработала при заказе, необходимо выбрать способ оплаты банковской картой, привязанной в приложении. Подписку на пожертвование можно включить и отключить в любой момент в левом меню приложения. Компания планирует со временем расширить список сервисов с этой механикой.

Все собранные средства поступают в фонд «НИКА» - инфраструктурному партнёру программы. Он переводит эти средства равными частями в четыре благотворительные организации Армении: «Спеши к добру», «Сити оф смайл», «Армянские матери» и VIVA. Собранные средства пойдут на помощь подопечным и финансирование своих программ. Все организации прошли тщательную проверку, а каждый квартал Yandex Armenia будет предоставлять прозрачную отчётность.

«Социальная ответственность – одна из важных сфер роста современного общества. Проект «Помогаем вместе» создан специально для того, чтобы каждый житель Армении мог позволить себе стать социально ответственным и начать помогать. Наша задача – развивать армянские НКО и помогать наращивать объем оказанной помощи, привлекать внимание общества к значимым социальным проектам. Мы приглашаем каждого из вас присоединиться к нам и стать частью общественной жизни страны», - сказала директор фонда «НИКА» Агнесса Саргсян.

«Мы запускаем «Помогаем вместе», чтобы каждый пользователь мог сделать благотворительность своей ежедневной доброй привычкой. Теперь помогать становится легко и удобно. Мы верим, что системная и постоянная помощь – самая эффективная», – отметил руководитель Yandex Armenia Арам Мхитарян.

«Мы уверены, что проект «Помогаем вместе» станет не только простым и быстрым способом сделать пожертвование, но и сыграет важную роль в популяризации благотворительности. Мы выражаем благодарность каждому пассажиру Yandex Go в Армении, который выберет опцию «Помогаем вместе» и пожертвует любую сумму денег. Эти средства помогут детям с ограниченными возможностями пройти курсы водной реабилитации в детском реабилитационном центре «Ерази Тун».

Благодаря начатому ранее сотрудничеству с Yandex Armenia мы также смогли реализовать одну из важных программ: каждый месяц мы предоставляем пяти подопечным бесплатную реабилитационную терапию на дому. В эту программу включены дети с ограниченными возможностями, которые по различным объективным причинам не имеют возможности проходить реабилитацию в центрах на протяжении месяцев и даже лет», – сказала президент благотворительной общественной организации «Армянские матери» Нарине Манукян.

«Помогаем вместе» можно подключить во всех городах присутствия Yandex Go в Армении – их более двадцати.

Летом 2023 года Yandex Armenia запустил постоянную программу поддержки и начал предоставлять бесплатные поездки для четырех благотворительных организаций и их подопечных. Каждый месяц благотворительные фонды получают бюджет на организацию поездок, который могут распределить в зависимости от потребностей. Весной 2023 года в приложении стал доступен экран специальных возможностей, где собраны опции для пользователей с инвалидностью.