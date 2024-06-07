Состоится первый в истории армянский мотофестиваль Harley-Davidson

Ереван /Медиамакс/. Любители мотоциклов из разных стран соберутся 14-16 июня в Ереване на "Apricot Rally” - первый в истории армянский мотофестиваль Harley-Davidson.

Мероприятие, организованное Mount Ararat Chapter (первым официальным H.O.G. мотоклубом в Армении), соберет около 50 легендарных мотоциклов Harley-Davidson и более 100 участников.

«Подобные мотофестивали – популярный формат во всем мире, и мы рады представить его в Армении. Многие участники международного сообщества Harley-Davidson впервые посетят нашу страну. Это мероприятие - не только прославление легендарного бренда мотоциклов и мотокультуры, но и возможность продемонстрировать армянское гостеприимство и культурное наследие», – сказал директор Mount Ararat Chapter Григорий Арутюнян.

Публика сможет стать свидетелем впечатляющей колонны мотоциклов Harley-Davidson 15 июня в 10:00 часов на площади Шаумяна, откуда стартует фестиваль.

Главным спонсором “Apricot Rally” выступает благотворительный фонд семьи Амарян, главным партнером - Ереванский коньячный завод.