Без страха и стереотипов. Как команда юристов борется с нарушением трудовых прав в Армении

Отсутствие трудовых договоров, неоплачиваемая сверхурочная работа, необоснованное увольнение – это лишь некоторые из нарушений трудовых прав, которые широко распространены в Армении.

Чтобы расследовать подобные нарушения и помочь пострадавшим работникам научно-образовательный и консультационный центр «Compass» создал в Армении платформу Labor-rights.am. Она напрямую соединяет юристов и людей, чьи трудовые права были нарушены.

Создание платформы финансировалось Европейским союзом в рамках проекта «Labour Action: Collaborative Effort for Accountable and Inclusive Employment», который реализуют «Союз работодателей ИКТ» (UEICT), Армавирский центр развития и Фонд развития «Воскресенье».

Соединяя сотрудников и юристов

Научно-образовательный и консультационный центр «Compass» открылся в 2014 году в Гюмри.

«У нас была идея создать платформу, которая объединила бы юристов и работников, чьи права были нарушены, – вспоминает руководитель проекта и президент общественной организации «Compass» Гариб Арутюнян. Он ссылается на данные исследования, которое показало уязвимость трудящихся в Ширакской и в других областях Армении. В исследовании также говорилось, что пострадавшие работники часто нуждаются в юридической помощи.

Гариб Арутюнян Фото: Медиамакс

«Осознавая эту необходимость, мы решили подать заявку на участие в грантовом конкурсе в рамках программы «Labour Action: Collaborative Effort for Accountable and Inclusive Employment» и победили», – добавляет он.

Механизмы поддержки

Платформа Labor-rights.am действует с февраля 2023 года. Она разработана таким образом, что любой гражданин может зайти на сайт и оставить свою публикацию – рассказать о нарушении своих трудовых прав и получить консультацию.

«На платформе также есть возможность делать анонимные публикации, что позволяет гражданам свободно поднимать тот или иной вопрос. Помимо обсуждений и консультаций по вопросам трудового законодательства, платформа также предлагает помощь – вплоть до обращения в суд при поддержке работающих с нами юристов и юридических компаний», – поясняет Гариб Арутюнян.

На платформе также есть раздел новостей, где публикуется свежая информация о Трудовом кодексе и сфере трудового права. На сайте также можно найти объявления о вакансиях.

Изначальная платформа создавалась для жителей Ширакской области. Однако никаких ограничений по месту жительства нет – зарегистироваться на платформе и поучаствовать в обсуждениях может каждый.

«Мы не взимаем комиссию за оказываемую юридическую поддержку. Однако для поддержания и дальнейшего развития платформы нам, возможно, придется запустить и ряд платных сервисов», – добавяет руководитель проекта.

Фото: Медиамакс

Частые трудовые нарушения в государственном и частном секторах

Руководитель юридической фирмы-партнера проекта Айк Арутюнян помог ряду граждан восстановить их трудовые права – как в судебном, так и во внесудебном порядке.

Он отмечает, что в государственном и частном секторах широко распространены совершенно разные нарушения трудовых прав. «Частный сектор по-прежнему не хочет регистрировать работников, из-за чего те лишаются прав, предусмотренных Трудовым кодексом. Но даже если трудовой договор все-таки заключают, то зачастую обязанности работника в нем прописаны нечетко. А это в свою очередь усложняет защиту прав работника», – говорит он.

В государственном секторе работника часто увольняют по личным мотивам, без всяких оснований, нарушая порядок увольнения.

«В школах есть немало примеров, когда директор увольняет неугодных учителей за «неправильные» политические взгляды, мотивируя при этом увольнение якобы утратой доверия или невыполненим учителем трудовых обязательств. В известных нам судебных делах директора, как правило, не соблюдали процедуру увольнения в смысле уведомлений и сроков. В то же время они не могли представить достаточные правовые и фактические основания для приказа об увольнении, поэтому положительных судебных решений в пользу наших заявителей довольно много», – поясняет юрист.

Айк Арутюнян Фото: Медиамакс

Айк Арутунян напоминает, что перед увольнением работодатель обязан потребовать от работника объяснений по поводу допущенного нарушения, предоставив для этого разумный срок. Этот пункт кодекса также часто нарушается.

Юрист сталкивался также с рядом случаев нарушения трудовых прав мигрантов в Армении, которые опять-таки в основном связаны с тем, что работодатель не ставит свою подпись в трудовом договоре.

Законно лишь на бумаге

Юристы также получают много жалоб от граждан по поводу отпусков. В госсекторе отпуска, как правило, предоставляются согласно закону, но иногда работодатели продолжают беспокоить сотрудников и давать задания даже во время отпуска.

В частном секторе, по мнению Айка Арутюняна, картина намного хуже. Здесь немало случаев, когда сотрудники уходят в отпуск только по документам, а на самом деле лишены отпуска, полагающегося им согласно Трудовому кодексу.

«Несмотря на то, что нарушений много, люди обращаются в суд только после того, как их уволят или истечет срок действия контракта. Из-за нехватки рабочих мест сотрудники сильно зависят от своих работодателей, поэтому боятся говорить о нарушении своих прав», – говорит Айк .

Фото: Медиамакс

Без опыта не берем

Одна из главных проблем молодежи состоит в том, что работодатели при приеме на работу требуют, чтобы был опыт. По словам юриста, закон не позволяет устанавливать такое требование, но это тоже нарушение, которое сложно доказать.

«Эта проблема существует как в частном, так и в государственном секторе. При этом отсутствие у претендента опыта не указывается как официальная причина отказа в приеме на работу. Поэтому это нарушение сложно доказать в суде. В этой сфере государство должно задействовать свои рычаги: имеющиеся вакансии должны быть предложены выпускникам с соотвествующей специализацией. С одной стороны, это позволит молодым специалистам трудоустроиться, а с другой – государству лучше понять, сколько и каких специалистов ему необходимо подготовить», - отмечает юрист.

Причина молчания – страх и стереотипы

По словам Гариба Арутюняна, доверие к платформе постепенно растет.

«Платформа помогла ряду работников восстановить свои права как в судебном, так и во внесудебном порядке. Люди рассказывают друг другу об этих примерах. Благодаря этому к платформе относятся все с большим доверием, число обращений растет », – говорит Гариб.

При этом он выделяет несколько основных проблем, которые мешают гражданам последовательно добиваться защиты своих прав.

Фото: Медиамакс

«Люди зачастую боятся испортить отношения с работодателем, с которым им придется работать дальше. С другой стороны, мешают стереотипы: многие люди продолжают думать, что сообщить о нарушениях – значит «настучать». А этого они делать не хотят»,– объясняет руководитель проекта.

Он добавляет, что, согласно исследованиям центра, люди недостаточно осведомлены о своих правах и не знают, что многие проблемы можно решить с помощью закона.

«В этом смысле роль платформы также очень важна», – подчеркивает Гариб Арутюнян.

Более 2000 пользователей

В поисках ответов на свои вопросы все больше граждан обращается за помощью к платформе Labour-rights.am.

«Свыше 2000 человек уже пользовались или пользуются платформой. На сегодняшний день нам удалось поддержать более 150 человек. В общей сложности число посетителей превысило 6000», – говорит Гариб Арутюнян, добавляя, что на платформе работают два юриста и три других специалиста.

Фото: Медиамакс

«Число успешных историй постепенно растет. Например, к нам обратилась сотрудница колледжа, ее уволили без должного обоснования. При поддержке наших юристов она была восстановлена на рабочем месте по решению суда. В другом случае работодатель отозвал свой приказ в результате переговоров с юристами. Также благодаря объявлениям о вакансиях на нашей платформе, множество людей смогли найти работу», – делится руководитель проекта.

Гариб Арутюнян подчеркивает, что центр очень хочет постоянно развивать платформу. В то же время ресурсы исследовательского центра ограничены, поэтому им необходимы партнеры.

«Нам нужна поддержка! Мы будем рады новому сотрудничеству с организациями, работающими, как и мы, в сфере трудовых прав», - подводит итог Гариб Арутюнян.

Гаяне Енокян

Фото: Геворг Казарян

Статья была подготовлена в рамках программы ‘EU NEIGHBOURS east’. Мнения, выраженные в статье, принадлежат исключительно автору.