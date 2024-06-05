В Третьяковской галерее открылась выставка ереванского Музея русского искусства

Ереван /Медиамакс/. В Третьяковской галерее открылась выставка «Москва-Ереван-Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна».

В рамках международного выставочного проекта в Инженерном корпусе Третьяковской галереи (Лаврушинский переулок, 12, 2-й этаж) впервые будут широко показаны произведения, ранее принадлежавшие профессору А.Я. Абрамяну, а ныне находящиеся в фондах Музея русского искусства в Ереване и в столичном частном собрании.

В 1970–1980-х годах коллекция Абрамяна представляла собой одно из крупнейших в Москве собраний русской живописи конца XIX – начала XX века.

Арам Яковлевич Абрамян (1898–1990) – врач, доктор наук, лауреат Государственной премии СССР, создатель школы отечественной урологии.

Около 1980 года профессор Абрамян решил подарить большую часть своей коллекции картин народу Армении, и 19 ноября 1984 года в Ереване был открыт Музей русского искусства (коллекция профессора А.Я. Абрамяна) – первый в СССР музей частной коллекции, переданной в дар государству.

Коллекцию А.Я. Абрамяна составили произведения К.А. Коровина, А.Я. Головина, А.Н. Бенуа, Б.М. Кустодиева, П.В. Кузнецова, К.С. Петрова-Водкина, Н.С. Гончаровой и других выдающихся мастеров рубежа веков. Также в ней представлен ряд картин художников начала – середины XX века: Б.Д. Григорьева, П.П. Кончаловского, Н.А. Удальцовой, Р.Р. Фалька. Вместе с тем Абрамян приобретал и работы шестидесятников, в том числе В.Е. Попкова и Н.И. Андронова.

Абрамян никогда не экспонировал в Москве свою коллекцию как единое целое, и сегодня она по-прежнему остается мало известной российским зрителям. Выставка позволит составить представление об этом уникальном собрании, а также о личности коллекционера, которого называли «армянским Третьяковым».

Арам (1898–1990) - врач, доктор наук, лауреат Государственной премии СССР. В начале 1980-х профессор решил подарить бо́льшую часть своей коллекции Армении и 19 ноября 1984 года в Ереване был открыт Музей русского искусства (коллекция профессора А.Я. Абрамяна) - первый в СССР музей частной коллекции, переданной в дар государству.

Коллекцию А.Я. Абрамяна составили произведения К.А. Коровина, А.Я. Головина, А.Н. Бенуа, Б.М. Кустодиева, П.В. Кузнецова, К.С. Петрова-Водкина, Н.С. Гончаровой и других выдающихся мастеров рубежа веков. Также в ней представлен ряд картин художников начала – середины XX века: Б.Д. Григорьева, П.П. Кончаловского, Н.А. Удальцовой, Р.Р. Фалька. Вместе с тем Абрамян приобретал и работы шестидесятников, в том числе В.Е. Попкова и Н.И. Андронова.

«Абрамян никогда не экспонировал в Москве свою коллекцию как единое целое, и сегодня она по-прежнему остается мало известной российским зрителям. Выставка позволит составить представление об этом уникальном собрании, а также о личности коллекционера, которого называли «армянским Третьяковым»», - говорится на сайте галереи.

Выставка продлится до 12 августа.