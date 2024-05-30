Европол сообщил об аресте подозреваемых в Армении в рамках международной операции

Ереван /Медиамакс/. Полицейская служба Европейского союза (Европол) заявила сегодня об аресте подозреваемых в Армении и Украине в рамках крупной международной операции по борьбе с вредоносным программным обеспечением.

Согласно сообщению агентства Франс Пресс, арестовано 4 человека и отключено или выведено из строя более 100 серверов.

Европол назвал это «крупнейшей за всю историю операцией против ботнетов».

В рамках операции в четырех странах состоялись обыски.