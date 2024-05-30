Европол сообщил об аресте подозреваемых в Армении в рамках международной операции - Mediamax.am

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Европол сообщил об аресте подозреваемых в Армении в рамках международной операции


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Ереван /Медиамакс/. Полицейская служба Европейского союза (Европол) заявила сегодня об аресте подозреваемых в Армении и Украине в рамках крупной международной операции по борьбе с вредоносным программным обеспечением.

Согласно сообщению агентства Франс Пресс, арестовано 4 человека и отключено или выведено из строя более 100 серверов.

 

Европол назвал это «крупнейшей за всю историю операцией против ботнетов».

 

В рамках операции в четырех странах состоялись обыски.

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