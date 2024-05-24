Сергей Целиков: «Культура должна оставаться важной точкой опоры для армян и русских»

Основатель проекта «Киноклуб Ереван» Сергей Целиков рассказал о своем «случайном» переезде в Армению, взлетах и падениях, ретроспективах Тарковского, Звягинцева и Сокурова, решении отменить фестиваль «Эхо Артдокфеста».
Темы беседы:
00:00 - вступление
00:30 – собирался в Тбилиси, оказался в Ереване
03:15 – как начинался «Киноклуб Ереван»
05:15 – первое «Эхо Артдокфеста» в Армении
07:07 – ретроспектива Тарковского в Ереване
08:25 – почему в Ереване не смогли показать фильм «Навальный»
10:00 – приезд Звягинцева в Ереван и трехчасовые обсуждения фильмов
11:05 – ретроспектива Сокурова и общение с режиссерами
13:00 – отмена мероприятий после потери Арцаха и финансовые последствия
17:10 – пост Виталия Манского из Баку и отмена фестиваля «Эхо Артдокфеста» в Ереване
22:00 – спектакли «Мой друг Вениамин» как «палочка-выручалочка»
22:45 – взлеты и падения
23:40 – предстоящий концерт ДДТ в Ереване
25:20 – «надеюсь остаться здесь»
25:53 – роль культуры в отношениях Армении и России
27:20 – планы на будущее
27:50 – финал
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