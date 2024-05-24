Сергей Целиков: «Культура должна оставаться важной точкой опоры для армян и русских» - Mediamax.am

exclusive
611 просмотров

Сергей Целиков: «Культура должна оставаться важной точкой опоры для армян и русских»


Фото: Медиамакс


Основатель проекта «Киноклуб Ереван» Сергей Целиков рассказал о своем «случайном» переезде в Армению, взлетах и падениях, ретроспективах Тарковского, Звягинцева и Сокурова, решении отменить фестиваль «Эхо Артдокфеста».

 

 

Темы беседы:

 

00:00 - вступление

00:30 – собирался в Тбилиси, оказался в Ереване

03:15 – как начинался «Киноклуб Ереван»

05:15 – первое «Эхо Артдокфеста» в Армении

07:07 – ретроспектива Тарковского в Ереване

08:25 – почему в Ереване не смогли показать фильм «Навальный»

10:00 – приезд Звягинцева в Ереван и трехчасовые обсуждения фильмов

11:05 – ретроспектива Сокурова и общение с режиссерами

13:00 – отмена мероприятий после потери Арцаха и финансовые последствия

17:10 – пост Виталия Манского из Баку и отмена фестиваля «Эхо Артдокфеста» в Ереване

22:00 – спектакли «Мой друг Вениамин» как «палочка-выручалочка»

22:45 – взлеты и падения

23:40 – предстоящий концерт ДДТ в Ереване

25:20 – «надеюсь остаться здесь»

25:53 – роль культуры в отношениях Армении и России

27:20 – планы на будущее

27:50 – финал

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Май 24, 2024 07:21
США вводят политику ограничения виз и начинают «комплексный обзор» сотрудничества с Грузей

Общество | Май 23, 2024 16:28
Шенгенская виза подорожает с 11 июня

Внешняя политика | Май 23, 2024 16:00
Григорян и Боно обсудили процесс армяно-азербайджанского урегулирования
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024