Сергей Целиков: «Культура должна оставаться важной точкой опоры для армян и русских»

Основатель проекта «Киноклуб Ереван» Сергей Целиков рассказал о своем «случайном» переезде в Армению, взлетах и падениях, ретроспективах Тарковского, Звягинцева и Сокурова, решении отменить фестиваль «Эхо Артдокфеста».

Темы беседы:

00:00 - вступление

00:30 – собирался в Тбилиси, оказался в Ереване

03:15 – как начинался «Киноклуб Ереван»

05:15 – первое «Эхо Артдокфеста» в Армении

07:07 – ретроспектива Тарковского в Ереване

08:25 – почему в Ереване не смогли показать фильм «Навальный»

10:00 – приезд Звягинцева в Ереван и трехчасовые обсуждения фильмов

11:05 – ретроспектива Сокурова и общение с режиссерами

13:00 – отмена мероприятий после потери Арцаха и финансовые последствия

17:10 – пост Виталия Манского из Баку и отмена фестиваля «Эхо Артдокфеста» в Ереване

22:00 – спектакли «Мой друг Вениамин» как «палочка-выручалочка»

22:45 – взлеты и падения

23:40 – предстоящий концерт ДДТ в Ереване

25:20 – «надеюсь остаться здесь»

25:53 – роль культуры в отношениях Армении и России

27:20 – планы на будущее

27:50 – финал