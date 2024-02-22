Кирилл Кривошеев: В понимании Москвы Карабах должен стать «Приднестровьем»

Специалист по постсоветскому пространству, автор Фонда Карнеги за международный мир Кирилл Кривошеев считает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев «учитывает риски» и, в отличие от Владимира Путина, «у него больше связи с реальностью».
В передаче «Красная нить» Кирилл Кривошеев и директор Медиамакс Ара Тадевосян обсудили текущую ситуацию в регионе, возможности заключения мирного договора и новой военной эскалации, будущее взаимоотношений России с Арменией и Азербайджаном.
Темы беседы:
00:00 - вступление
01:00 – поездка в Баку и реакция на штампы в паспорте
02:40 – когда закончится эйфория в Азербайджане
04:27 – планка ожиданий сильно завышена
05:15 – есть ли у Алиева понимание того, что «так будет не всегда»?
07:30 – мечты о строительстве Транскаспийского газопровода и реальность
08:15 – опции Алиева и внешние обстоятельства
10:30 – Азербайджан не хочет становиться «второй Россией»
12:55 – сбывшийся прогноз и мыльный пузырь об «интеграции»
15:35 - никто не был готов к компромиссам
16:55 - интерес России к возвращению армян в Карабах
17:45 - «в понимании Москвы Карабах должен стать Приднестровьем»
19:00 - между Москвой и Баку будет «болезненный разговор»
21:00 - Армения «в треугольнике союзов»
24:50 - как быть, когда «Россия - не мать и не мачеха»?
29:00 - карабахский конфликт никогда не был приоритетом для великих держав
29:30 - «тактика салями» Алиева и поддержка Армении со стороны США и ЕС
32:10 - мирный договор на фоне продолжающейся антиармянской риторики
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