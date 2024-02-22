Кирилл Кривошеев: В понимании Москвы Карабах должен стать «Приднестровьем» - Mediamax.am

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Кирилл Кривошеев: В понимании Москвы Карабах должен стать «Приднестровьем»


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Специалист по постсоветскому пространству, автор Фонда Карнеги за международный мир Кирилл Кривошеев считает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев «учитывает риски» и, в отличие от Владимира Путина, «у него больше связи с реальностью».

 

В передаче «Красная нить» Кирилл Кривошеев и директор Медиамакс Ара Тадевосян обсудили текущую ситуацию в регионе, возможности заключения мирного договора и новой военной эскалации, будущее взаимоотношений России с Арменией и Азербайджаном.

 

 

Темы беседы:

 

00:00 - вступление

01:00 – поездка в Баку и реакция на штампы в паспорте

02:40 – когда закончится эйфория в Азербайджане

04:27 – планка ожиданий сильно завышена

05:15 – есть ли у Алиева понимание того, что «так будет не всегда»?

07:30 – мечты о строительстве Транскаспийского газопровода и реальность

08:15 – опции Алиева и внешние обстоятельства

10:30 – Азербайджан не хочет становиться «второй Россией»

12:55 – сбывшийся прогноз и мыльный пузырь об «интеграции»

15:35 -  никто не был готов к компромиссам

16:55 -  интерес России к возвращению армян в Карабах

17:45 -  «в понимании Москвы Карабах должен стать Приднестровьем»

19:00 -  между Москвой и Баку будет «болезненный разговор»

21:00 -  Армения «в треугольнике союзов»

24:50 -  как быть, когда «Россия - не мать и не мачеха»?

29:00 -  карабахский конфликт никогда не был приоритетом для великих держав

29:30 -  «тактика салями» Алиева и поддержка Армении со стороны США и ЕС

32:10 -  мирный договор на фоне продолжающейся антиармянской риторики

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