Кирилл Кривошеев: В понимании Москвы Карабах должен стать «Приднестровьем»

Специалист по постсоветскому пространству, автор Фонда Карнеги за международный мир Кирилл Кривошеев считает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев «учитывает риски» и, в отличие от Владимира Путина, «у него больше связи с реальностью».

В передаче «Красная нить» Кирилл Кривошеев и директор Медиамакс Ара Тадевосян обсудили текущую ситуацию в регионе, возможности заключения мирного договора и новой военной эскалации, будущее взаимоотношений России с Арменией и Азербайджаном.

Темы беседы:

00:00 - вступление

01:00 – поездка в Баку и реакция на штампы в паспорте

02:40 – когда закончится эйфория в Азербайджане

04:27 – планка ожиданий сильно завышена

05:15 – есть ли у Алиева понимание того, что «так будет не всегда»?

07:30 – мечты о строительстве Транскаспийского газопровода и реальность

08:15 – опции Алиева и внешние обстоятельства

10:30 – Азербайджан не хочет становиться «второй Россией»

12:55 – сбывшийся прогноз и мыльный пузырь об «интеграции»

15:35 - никто не был готов к компромиссам

16:55 - интерес России к возвращению армян в Карабах

17:45 - «в понимании Москвы Карабах должен стать Приднестровьем»

19:00 - между Москвой и Баку будет «болезненный разговор»

21:00 - Армения «в треугольнике союзов»

24:50 - как быть, когда «Россия - не мать и не мачеха»?

29:00 - карабахский конфликт никогда не был приоритетом для великих держав

29:30 - «тактика салями» Алиева и поддержка Армении со стороны США и ЕС

32:10 - мирный договор на фоне продолжающейся антиармянской риторики