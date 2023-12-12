В Москве пройдет общественный форум «Россия-Армения

Ереван /Медиамакс/. Первый общественный форум «Россия-Армения» пройдет в Москве 15 декабря.

Как сообщает ТАСС, организаторами выступят Общественная палата РФ, общественная организация «Вместе» и автономная некоммерческая организация «Лидеры международного сотрудничества».

Среди тем форума: «Сохранение исторической памяти как основа развития долгосрочного сотрудничества России и Армении», «Роль и место общественной дипломатии в развитии двусторонних отношений» и «СМИ как неотъемлемая часть в создании образов политического взаимодействия».

«Трансформация системы международных отношений диктует необходимость расширения сотрудничества и преодоления всех барьеров взаимодействия между Россией и Арменией. Форум «Россия-Армения» станет важной точкой отсчета для нового этапа диалога двух государств», - заявил директор форума Мгер Аветисян.

Медиамакс отмечает, что Мгер Аветисян является основателем «Дома русской книги» в Ереване.