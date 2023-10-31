Азербайджанский телеканал утверждает, что «снял документальный фильм в Ереване»

Ереван /Медиамакс/. Азербайджанский телеканал CBC TV Azerbaijan утверждает, что «снял документальный фильм в Ереване».

В описании фильма на Youtube, в частности, говорится:

«Документальный фильм рассказывает об азербайджанском историко-культурном наследии в Ереване, которое власти Армении пытаются предать забвению».

Кадры фильма свидетельствуют, что часть съемок действительно проводилась в Ереване, в частности, в районе Конд.

Скорее всего, авторы фильма сотрудничали с местной съемочной группой - легальный въезд азербайджанцев на территорию Армении и осуществление ими съемок представляется маловероятным.