Азербайджанский телеканал утверждает, что «снял документальный фильм в Ереване» - Mediamax.am

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Азербайджанский телеканал утверждает, что «снял документальный фильм в Ереване»


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Азербайджанский телеканал CBC TV Azerbaijan утверждает, что «снял документальный фильм в Ереване».

В описании фильма на Youtube, в частности, говорится:

 

«Документальный фильм рассказывает об азербайджанском историко-культурном наследии в Ереване, которое власти Армении пытаются предать забвению».

 

 

Кадры фильма свидетельствуют, что часть съемок действительно проводилась в Ереване, в частности, в районе Конд.

 

Скорее всего, авторы фильма сотрудничали с местной съемочной группой - легальный въезд азербайджанцев на территорию Армении и осуществление ими съемок представляется маловероятным.

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