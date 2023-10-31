Азербайджанский телеканал утверждает, что «снял документальный фильм в Ереване»

Ереван /Медиамакс/. Азербайджанский телеканал CBC TV Azerbaijan утверждает, что «снял документальный фильм в Ереване».
В описании фильма на Youtube, в частности, говорится:
«Документальный фильм рассказывает об азербайджанском историко-культурном наследии в Ереване, которое власти Армении пытаются предать забвению».
Кадры фильма свидетельствуют, что часть съемок действительно проводилась в Ереване, в частности, в районе Конд.
Скорее всего, авторы фильма сотрудничали с местной съемочной группой - легальный въезд азербайджанцев на территорию Армении и осуществление ими съемок представляется маловероятным.
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