Леонид Парфенов объяснил, почему не снимает фильм об армянах - Mediamax.am

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Леонид Парфенов объяснил, почему не снимает фильм об армянах


Фото: https://yeltsin.ru/


Ереван /Медиамакс/. Известный российский журналист и телеведущий Леонид Парфенов объяснил, почему не снимает фильм об армянах.

Парфенов, снявший фильмы «Русские евреи», «Русские грузины» и «Русские немцы», в своем телеграм-канале так ответил на вопрос «Когда будет фильм про армян? Мало достойных людей или никто не спонсирует?»:

 

«Не в этом дело. Все-таки, когда я определял, что русские евреи, русские грузины и русские немцы - это такой яркий массовый приход во все элиты и в том числе они были правителями и соправителями страны...

 

С армянами, заслуги которых в общероссийской цивилизации, Российской Империи, Советском Союзе и по сию пору неоспоримы, но все-таки - Микоян при Сталине, а не наоборот, и Лорис-Меликов при Александре II, а не наоборот.

 

А так-то можно снять про всех что угодно, про обрусение любого крупного народа, входившего в состав Российской Империи и Советского Союза. И тогда, когда обрусение было непременным условием карьеры, этот вклад был естественным, как русский вклад», - написал Парфенов.

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