Стас Жицкий представит «непарадную» Армению

10 июня в 18:00 часов в пространстве Common Ground Books and Spirits (Баграмяна, 6) откроется выставка-продажа рисунков дизайнера, художника и преподавателя Стаса Жицкого.

«OCULAR VERNACULAR - это серия ежедневных ощущений от жизни автора в нетуристической, непарадной и очень душевной Армении.

Ощущения - позитивные, любовь к стране - искренняя, картинки - эмоциональные, Армения – прекрасная», - говорится в анонсе меропрития.

Стас Жицкий

Стас Жицкий - лауреат нескольких десятков премий и наград в области дизайна, в том числе Good Design Award за сок Rich, RedDot Award - за ювелирную коллекцию Diamonds Inside. Является членом жюри фестивалей Cannes Lions, Eurobest, AD Stars.