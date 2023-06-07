Стас Жицкий представит «непарадную» Армению

10 июня в 18:00 часов в пространстве Common Ground Books and Spirits (Баграмяна, 6) откроется выставка-продажа рисунков дизайнера, художника и преподавателя Стаса Жицкого.
«OCULAR VERNACULAR - это серия ежедневных ощущений от жизни автора в нетуристической, непарадной и очень душевной Армении.
Ощущения - позитивные, любовь к стране - искренняя, картинки - эмоциональные, Армения – прекрасная», - говорится в анонсе меропрития.
Стас Жицкий
Стас Жицкий - лауреат нескольких десятков премий и наград в области дизайна, в том числе Good Design Award за сок Rich, RedDot Award - за ювелирную коллекцию Diamonds Inside. Является членом жюри фестивалей Cannes Lions, Eurobest, AD Stars.
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