Oxxxymiron открыл мировое турне концертом в Ереване - Mediamax.am

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Oxxxymiron открыл мировое турне концертом в Ереване



Ереван /Медиамакс/. Российский рэп-исполнитель Oxxxymiron выступил 26 февраля в Ереване.

Ереванский концерт стал открытием мирового турне.

 

На сцене ереванского Спортивно-концертном комплекса имени Карена Демирчяна Oxxxymiron исполнил песни из нового альбома «Красота и уродство», хиты из альбомов «Горгород» и «Вечный жид».

 

Обращаясь к россиянам, которых на концерте было большинство, Oxxxymiron сказал, что для него одинаково ценны поклонники, которые уехали из России и которые остались там.

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