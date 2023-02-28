Oxxxymiron открыл мировое турне концертом в Ереване

Ереван /Медиамакс/. Российский рэп-исполнитель Oxxxymiron выступил 26 февраля в Ереване.
Ереванский концерт стал открытием мирового турне.
На сцене ереванского Спортивно-концертном комплекса имени Карена Демирчяна Oxxxymiron исполнил песни из нового альбома «Красота и уродство», хиты из альбомов «Горгород» и «Вечный жид».
Обращаясь к россиянам, которых на концерте было большинство, Oxxxymiron сказал, что для него одинаково ценны поклонники, которые уехали из России и которые остались там.
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