Oxxxymiron открыл мировое турне концертом в Ереване

Ереван /Медиамакс/. Российский рэп-исполнитель Oxxxymiron выступил 26 февраля в Ереване.

Ереванский концерт стал открытием мирового турне.

На сцене ереванского Спортивно-концертном комплекса имени Карена Демирчяна Oxxxymiron исполнил песни из нового альбома «Красота и уродство», хиты из альбомов «Горгород» и «Вечный жид».

Обращаясь к россиянам, которых на концерте было большинство, Oxxxymiron сказал, что для него одинаково ценны поклонники, которые уехали из России и которые остались там.