«Eсть договоренность совместными усилиями отремонтировать мост Ани»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня в Анкаре, что есть договоренность c Турцией о совместном ремонте моста к Ани.

На совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу Арарат Мирзоян, в частности, сказал:

«Наша сегодняшняя встреча, конечно, обусловлена катастрофой, унесшей множество жизней, однако, находясь в Турции в этот трудный момент, я хочу еще раз подтвердить готовность и стремление Республики Армения к построению мира в регионе и, в частности, к полноценной нормализации отношений с Турцией, установлению дипломатических отношений и полноценному открытию границы между Арменией и Турцией.

Хочу сообщить, что, как ранее отметил господин Чавушоглу, сегодня мы обсудили некоторые детали, касающиеся этого процесса, у нас есть договоренность совместными усилиями отремонтировать мост к Ани, а также позаботиться о соответствующих инфраструктурах до полноценного открытия границы».