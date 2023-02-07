Консульский отдел посольства США утроит объемы услуг - Mediamax.am

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Консульский отдел посольства США утроит объемы услуг


Фото: https://amcham.am/


Ереван /Медиамакс/. В ближайшие месяцы консульский отдел посольства США в Армении утроит объемы своих услуг.

Об этом сегодня сообщило посольство США.

 

В посольстве отметили, что на данный момент время ожидания очереди на регистрацию для получения визы составляет менее года.

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Консульский отдел посольства США утроит объемы услуг
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