Консульский отдел посольства США утроит объемы услуг

Ереван /Медиамакс/. В ближайшие месяцы консульский отдел посольства США в Армении утроит объемы своих услуг.
Об этом сегодня сообщило посольство США.
В посольстве отметили, что на данный момент время ожидания очереди на регистрацию для получения визы составляет менее года.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.