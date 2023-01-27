Рубен Ениколопов: «Если вы сами не захотите, Фейсбук вас не заставит» - Mediamax.am

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Рубен Ениколопов: «Если вы сами не захотите, Фейсбук вас не заставит»


Фото: Медиамакс


Экономист, научный руководитель Российской экономической школы (РЭШ), профессор Университета Помпеу Фабра (Барселона) Рубен Ениколопов считает, что люди склонны обвинять алгоритмы социальных сетей в том случае, когда сами формируют свою картину мира.

 

В передаче «Красная нить» Рубен Ениколопов заметил, что люди сами составляют себе «информационную диету», а основном фильтром выступают «друзья» в социальных сетях, а не машины. Более того, он считает, что у многих людей вовсе нет цели получить достоверную картину мира.

 

 

Темы беседы:

 

00:00 - начало

00:55 – почему люди все больше расходятся во мнениях, пользуясь соцсетями?

02:10 – у многих людей нет цели получить максимально достоверную картину мира

04:04 – мы - это наш новостной фид?

06:54 – первый фильтр - это «друзья» в соцсети, а не алгоритм

09:15 – соцсети делают людей менее счастливыми

12:51 – если вы что-то не залайкали, то этого не произошло

17:41 – изменение самого контента и способов его потребления

24:00 - aлгоритмы – это «черный ящик»: никто не знает, как они работают

28:47 – переход от двоих собутыльников к широким массам

32:50 -  роль «честного слова» в условиях тотальной технологизации

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