Рубен Ениколопов: «Если вы сами не захотите, Фейсбук вас не заставит»

Экономист, научный руководитель Российской экономической школы (РЭШ), профессор Университета Помпеу Фабра (Барселона) Рубен Ениколопов считает, что люди склонны обвинять алгоритмы социальных сетей в том случае, когда сами формируют свою картину мира.
В передаче «Красная нить» Рубен Ениколопов заметил, что люди сами составляют себе «информационную диету», а основном фильтром выступают «друзья» в социальных сетях, а не машины. Более того, он считает, что у многих людей вовсе нет цели получить достоверную картину мира.
Темы беседы:
00:00 - начало
00:55 – почему люди все больше расходятся во мнениях, пользуясь соцсетями?
02:10 – у многих людей нет цели получить максимально достоверную картину мира
04:04 – мы - это наш новостной фид?
06:54 – первый фильтр - это «друзья» в соцсети, а не алгоритм
09:15 – соцсети делают людей менее счастливыми
12:51 – если вы что-то не залайкали, то этого не произошло
17:41 – изменение самого контента и способов его потребления
24:00 - aлгоритмы – это «черный ящик»: никто не знает, как они работают
28:47 – переход от двоих собутыльников к широким массам
32:50 - роль «честного слова» в условиях тотальной технологизации
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