Иен Гиллан: Не верьте тем, кто пытается оправдать свои нападения на Армению - Mediamax.am

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Иен Гиллан: Не верьте тем, кто пытается оправдать свои нападения на Армению


Фото: Simon Emmett


Ереван /Медиамакс/. Вокалист группы Deep Purple Иен Гиллан высказался сегодня в поддержку Армении.

«Пожалуйста, прочитайте это отличное послание Брайана Мэя о тех постоянных нападках, которым подвергается Армения со стороны своих соседей, и не верьте тому, что они говорят в качестве оправдания своих действий», - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте певца.

 

Гитарист группы Queen Брайан Мей ранее заявил:

 

«Похоже, разворачивается еще одна трагедия, и есть опасность, что, как это часто случается, СМИ не сообщат об этом правдиво.

 

Армения - крошечная страна, лишенная нефти, газа и других значительных богатств, островок христианства и демократии, окруженный деспотическими диктатурами.

 

Это одна из самых мирных стран в мире с трагической историей - во время Первой мировой войны 1,2 миллиона армян были убиты Османской империей в ходе жестокой этнической чистки, которую Турция до сих пор отрицает.

 

Сегодня Армению снова хотят стереть с лица земли.

 

Несколько дней назад Азербайджан выпустил ракеты по мирным селам в Армении в ходе наступления с целью запугать и терроризировать армянский народ.

 

Армения практически беззащитна перед нечестивым союзом трех безжалостных диктатур и нуждается в полноценной поддержке Запада, чтобы выжить».

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