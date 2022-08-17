В Армении и Арцахе объявлен двухдневный траур

Ереван /Медиамакс/. В Армении 17-18 августа объявлен траур в память о гражданах, погибших в результате взрыва и пожара в торговом центре «Сурмалу».
Соответствующее решение подписал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Траур объявлен также в Арцахе.
В дни траура флаг Армении приспускается, запрещается трансляция рекламы и развлекательных программ.
14 августа в результате взрыва, произошедшего в торговом центре «Сурмалу», погибли 16 человек. Двое считаются пропавшими без вести. Общее количество пострадавших - 61 человек.
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