Грузия планирует культивировать виноград на Марсе

Ереван /Медиамакс/. Грузия присоединяется к проекту освоения космоса и собирается культивировать на Марсе виноград.

Об этом сообщает Новости-Грузия со ссылкой на Национальный музей страны.



«Астронавтами NASA на космической станции уже осуществлено несколько успешных экспериментов по выращиванию продуктов питания. Потенциал Грузии для работы в этом направлении уникален, поскольку он касается древнейшей культуры культивации лозы», - говорится в сообщении музея.



Для реализации проекта генерирования культуры лозы на Марсе будет создана рабочая группа с участием представителей министерства образования и науки Грузии, Национального музея, Университета бизнеса и технологий, компаний Microsoft и Space Farms.



В тбилисском отеле «Стамба» с сентября 2018 года начнет действовать теплица-лаборатория, в которой будут выращивать, исследовать и развивать специальные сорта лозы. Процесс будет проходить при участии специалистов Европейского космического агентства.