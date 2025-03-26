«Стабильно нестабильный» Кавказ и «конкурентное сотрудничество» Путина и Эрдогана

Ереван /Медиамакс/. Профессор Стамбульского университета имени Кадира Хаса Мустафа Айдын не разделяет мнения, что Турция может стать «воротами» для Армении в Евросоюз.

Выступая в Ереване на конференции, организованной Институтом Кавказа, Мустафа Айдын заявил, что ЕС и Турция конкурируют на Кавказе, и рассматривать Анкару в качестве «моста» нереалистично.

Профессор отметил, что Кавказ постоянно сталкивается с геополитическими вызовами:

«Думаю, что все три государства Южного Кавказа уже привыкли к меняющемуся миру и кризисам, которые постоянно затрагивают регион».

Мустафа Айдын выразил мнение, что сегодня внешние игроки не проявляет особого интереса к Южному Кавказу.

«Не могу сказать - хорошо это или плохо. Было бы хорошо, если бы Армения и Азербайджан подписали мирный договор. Конечно, подписание и достижение реального мира - разные вещи, но подписание само по себе было бы прогрессом, учитывая, что все международные структуры, занимающиеся этим вопросом, потерпели неудачу», - отметил Айдын.

Профессор считает возможным, что после окончания украинской войны Россия «частично вернется на Кавказ».

«Не думаю, что Россия прибегнет к ревизионизму на Кавказе, поскольку до российско-украинской войны Турция и Россия договорились «сбалансировать» Кавказ. Считаю, что Россия будет поддерживать этот баланс, стремясь держать западных игроков подальше от региона», - сказал Айдын.

Анализируя российско-турецкие отношения в целом, эксперт отметил, что Турция уже «оттеснила» Россию в Ливии, Сирии и Азербайджане, однако никогда не вступает в прямую конфронтацию с Россией.

«Турция прекрасно понимает, что не сможет противостоять России без поддержки Запада. За последние 10 лет Путин и Эрдоган, с одной стороны, сближаются, а с другой - отдаляются друг от друга. Они сходятся во мнениях по вопросам, в которых могут совместно противостоять Западу. Я называю это «конкурентным сотрудничеством»», - резюмировад Айдын.