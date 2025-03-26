Иран предлагает Еревану и Баку подписать документ как можно скорее - Mediamax.am

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Иран предлагает Еревану и Баку подписать документ как можно скорее


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи заявил сегодня в Ереване, что Тегеран поддерживает заключение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

«Иран приветствует договоренности по мирному соглашению и мы предлагаем обеим странам подписать документ как можно скорее. Мы поддерживаем независимость и территориальную целостность стран региона и выступаем против любых изменений международных границ. Это стабильная позиция Ирана», - заявил Сейед Аббас Аракчи на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

 

Он отметил, что «все проблемы должны решаться внутри региона путем диалога и дипломатии, без применения силы».

 

«Существует риск эскалации в регионе, и мы надеемся, что с подписанием мирного соглашения он будет сведен к минимуму, и мы станем свидетелями стабильности, отвечающей интересам всех», - заявил глава МИД Ирана.

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