Алиев заявил, что «грезы о «великой Армении» мешают достижению прочного мира»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «стремительное вооружение» Армении препятствуют достижению прочного мира между двумя странами.

«Глубоко укоренившаяся в армянском обществе ненависть к нашему народу, грезы о мифической «великой Армении», все еще сохраняющиеся в конституции Армении территориальные претензии к Азербайджану и стремительное вооружение этой страны препятствуют достижению прочного мира между двумя странами», - говорится в обращении Алиева к участникам конференции «Право на возвращение: Обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении».

Ильхам Алиев отметил, что Армения пытается представить деятельность «Общины Западного Азербайджана» как угрозу своей территориальной целостности.

«Однако целью Общины является обеспечение достойного возвращения наших изгнанных из Западного Азербайджана соотечественников на свои исконные земли в условиях мира и безопасности. Это сугубо вопрос прав человека», - заявил он.

Алиев отметил, что «Община Западного Азербайджана неоднократно призывала правительство Армении к диалогу, но противоположная сторона отказывалась от этого».

«Армения должна начать переговоры с Общиной и предпринять практические шаги по восстановлению фундаментальных прав западных азербайджанцев», - заявил он.