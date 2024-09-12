В Баку отвергли предложение Пашиняна

Ереван /Медиамакс/. В МИД Азербайджана назвали «неприемлемым» предложение властей Армении подписать проект мирного соглашения, исключив из текста несогласованные положения.

«Призыв официальных лиц Армении подписать проект «мирного соглашения», исключив их него несогласованные положения, и попытки тем самым оставить существующие проблемы в двусторонних отношений на последующий этап неприемлемы», - заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Пашинян заявил 10 сентября, что «мы предлагаем взять то, что уже согласовано, подписать это, чтобы иметь основополагающий документ, а затем продолжить обсуждение остальных вопросов».

«Очень важно заложить фундамент или не потерять тот фундамент, который заложен в результате нескольких лет переговоров. Надеюсь, в ближайшее время у нас будет возможность подписать согласованную часть мирного договора и приступить к переговорам для решения оставшихся вопросов», - отмечал премьер-министр Армении.

По словам Гаджизаде, основным условием для подписания «реального и устойчивого» мирного договора между Баку и Ереваном «является прекращение территориальных претензий против Азербайджана, закрепленных в многочисленных правовых и политических документах Армении, включая ее конституцию, в которой содержится ссылка на Декларацию о независимости этой страны, призывающую «к воссоединению Армении и Нагорного Карабаха».