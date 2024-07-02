Алиев считает необходимым обеспечить право азербайджанцев на возвращение в Армению

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости обеспечения права на возвращение в Армению представителей «Общины Западного Азербайджана».

Как сообщает агентство АЗЕРТАДЖ, Ильхам Алиев сказал об этом на встрече с новоназначенным послом Канады Кевином Гамильтоном, комментиаруя слова дипломата об обеспечении права на возвращение.

«Президент подчеркнул, что это право должно быть обеспечено обоюдно, в том числе должно касаться представителей Общины Западного Азербайджана. Глава государства подчеркнул, что в прошлом веке коренное азербайджанское население на различных этапах, последний раз - в 1988 году, подверглось этнической чистке на территории Армении, а его материально-культурное наследие было полностью разрушено», - говорится в сообщении АЗЕРТАДЖ.

Ильхам Алиев заявил, что «три постоянных члена Совета Безопасности ООН не смогли, точнее, не захотели добиться урегулирования конфликта - все они хотели, чтобы совершенная Арменией оккупация стала вечной».

Ильхам Алиев сказал, что «содержательные переговоры между Азербайджаном и Арменией начались в декабре 2023 года, поскольку до этого Армения пыталась включить в мирный договор вопрос так называемого «Нагорного Карабаха».

«Это было неприемлемым, так как это – наш внутренний вопрос. Таким образом, после ликвидации сепаратистского режима переговоры ведутся всего 6 месяцев - с декабря», - заявил президент Азербайджана.

«Глава государства сказал, что для того нужно время, и, конечно, важнейшим условием мирного соглашения является изменение Конституции Армении, так как в ней содержатся территориальные претензии против Азербайджана, и до тех пор, пока этого не произойдет, мирное соглашение не будет подписано», - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, президент Азербайджана отметил, что «мы достаточно быстро продвигаемся в рамках переговорного процесса».

«Считаю, что мы можем завершить работу над текстом мирного договора, по крайней мере над его основными принципами, в течение нескольких месяцев. В период оккупации план посредников заключался в достижении соглашения по основным принципам, именуемым Мадридскими принципами. Они должны были быть парафированы, а затем должен был быть составлен текст. Считаем, что это может быть одним из вариантов – достигнуть соглашения по основным принципам, парафировать их, а затем поработать над текстом», - сказал Алиев.