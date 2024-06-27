Григорян: Армения пытается заключить мирный договор как можно скорее

Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил сегодня, что Армения получила от Азербайджана 10-й пакет предложений по мирному договору.

«Это динамичный процесс, иногда прогресс есть, а иногда - нет», - сказал секретарь Совбеза в беседе с журналистами. Он отметил, что Азербайджан пока не ответил на предложение Армении о создании совместного механизма расследования.

«Естественно, Армения обеспокоена распространяемой Азербайджаном дезинформацией о том, что со стороны Армении происходят нарушения режима прекращения огня. Очевидно, что никакой эскалации, никаких выстрелов с армянской стороны не было».

По его словам, за мир в регионе ответственность несут все, в первую очередь страны региона, а также международные партнеры.

Говоря о процессе демаркации границы, Армен Григорян отметил, что она происходит частями, и пока нет договоренности о том, где будет проходить следующая демаркация границы.

«Процесс демаркации границ увеличит стабильность. Однако для полной стабильности необходим мирный договор. Нам нужен мир, чтобы быть полностью уверенными в том, что эскалации не будет, это главная гарантия. Армения стремится как можно скорее заключить мирный договор», - заключил секретарь Совета безопасности.