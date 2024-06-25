В Азербайджане завершено следствие в отношении армянских «сепаратистов» - Mediamax.am

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В Азербайджане завершено следствие в отношении армянских «сепаратистов»


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Ереван /Медиамакс/. В Азербайджане завершены следственные действия по уголовному делу в отношении 15-и армянских «сепаратистов».

Как сообщают азербайджанские СМИ, об этом заявил сегодня генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

 

«Все их права были обеспечены в соответствии с внутренними законами страны и требованиями международных конвенций, им были предоставлены адвокаты и переводчики. В настоящее время обвиняемые, адвокаты и потерпевшие ознакомляются с материалами уголовного дела. После завершения фазы ознакомления обвинительный акт будет направлен в суд», - заявил он.

 

По уголовному делу проходят, в частности, бывшие президенты Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян, бывший госминистр НКР Рубен Варданян, бывший глава парламента НКР Давид Ишханян, бывший глава МИД НКР Давид Бабаян, бывший министр и замминистра обороны НКР Левон Мнацаканян и Давид Манукян.

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