В Азербайджане завершено следствие в отношении армянских «сепаратистов»

Ереван /Медиамакс/. В Азербайджане завершены следственные действия по уголовному делу в отношении 15-и армянских «сепаратистов».

Как сообщают азербайджанские СМИ, об этом заявил сегодня генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

«Все их права были обеспечены в соответствии с внутренними законами страны и требованиями международных конвенций, им были предоставлены адвокаты и переводчики. В настоящее время обвиняемые, адвокаты и потерпевшие ознакомляются с материалами уголовного дела. После завершения фазы ознакомления обвинительный акт будет направлен в суд», - заявил он.

По уголовному делу проходят, в частности, бывшие президенты Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян, бывший госминистр НКР Рубен Варданян, бывший глава парламента НКР Давид Ишханян, бывший глава МИД НКР Давид Бабаян, бывший министр и замминистра обороны НКР Левон Мнацаканян и Давид Манукян.