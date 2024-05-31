Блинкен и Фидан обсудили возможности по поддержке достижения мира на Кавказе

Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудили возможности по поддержке достижения мира и благополучия в Кавказском регионе.

Встрече внешнеполитических ведомств состоялась 30 мая в Праге в рамках неформальной встречи глав МИД стран НАТО. Основное внимание Блинкен и Фидан уделили ситуации в Газе.

Медиамакс отмечает, что заявлении, опубликованном по итогам седьмого заседания американо-турецкого стратегического механизма, состоявшегося в Вашингтоне в марте этого года, в частности, говорилось:

«На Южном Кавказе госсекретарь Блинкен и министр Фидан обязались работать вместе над продвижением сбалансированного и прочного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, которое будет способствовать региональной стабильности, сотрудничеству и благосостоянию».