На участке Тавуш-Казах установлен первый пограничный столб - Mediamax.am

1179 просмотров

На участке Тавуш-Казах установлен первый пограничный столб


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. На основании геодезических измерений на границе Армении и Азербайджана сегодня в рамках работ по корректировке координат был установлен первый пограничный столб.

Пресс-служба правительства сообщила, что работа экспертных групп двух стран продолжается.

 

Никол Пашинян разместил фотографию на своей странице в Facebook и написал: «Первый пограничный столб установлен на участке Тавуш-Казах государственной границы Армения-Азербайджан».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Регион | Апрель 23, 2024 21:10
В МИД России обсудили «продвижение российских интересов на Южном Кавказе»

Регион | Апрель 23, 2024 16:21
На участке Тавуш-Казах установлен первый пограничный столб

Внешняя политика | Апрель 23, 2024 15:21
Баку дал согласие на встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Казахстане
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024