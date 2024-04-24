На участке Тавуш-Казах установлен первый пограничный столб

Ереван /Медиамакс/. На основании геодезических измерений на границе Армении и Азербайджана сегодня в рамках работ по корректировке координат был установлен первый пограничный столб.
Пресс-служба правительства сообщила, что работа экспертных групп двух стран продолжается.
Никол Пашинян разместил фотографию на своей странице в Facebook и написал: «Первый пограничный столб установлен на участке Тавуш-Казах государственной границы Армения-Азербайджан».
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