Пашинян: Россия раньше нас начала диверсифицировать отношения на Южном Кавказе - Mediamax.am

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Пашинян: Россия раньше нас начала диверсифицировать отношения на Южном Кавказе


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «сейчас и Россия диверсифицирует свои отношения на Южном Кавказе и начала делать это раньше нас».

«Политику диверсификации отношений в нашем регионе фактически начала Российская Федерация. До 2012-2013 годов политика России заключалась в том, что Армения является союзником РФ на Южном Кавказе, а Азербайджан является партнером.Однако в 2013 году между Россией и Азербайджаном была подписана многомиллиардная сделка о поставках вооружений, и это именно тот момент, когда Россия начала диверсифицировать отношения с Азербайджаном.

 

В феврале 2022 года Россия и Азербайджан подписали Декларацию о стратегическом партнерстве, в которой говорится также о необходимости согласования политики», - заявил Пашинян в интервью британским журналистам, полный текст которого опубликован на сайте премьер-министра.

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