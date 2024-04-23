Пашинян и Клаар обсудили процесс демаркации границы - Mediamax.am

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Пашинян и Клаар обсудили процесс демаркации границы


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и специальный представитель Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаар обсудили сегодня в Ереване ситуацию в регионе, переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном и процесс демаркации границы.

Как сообщила пресс-служба правительства, Тойво Клаар отметил, что «ЕС полностью поддерживает армяно-азербайджанский переговорный процесс с целью достижения всеобъемлющего и прочного урегулирования,  а также соглашение о начале процесса демаркации на основе Алма-Атинской декларации 1991 года».

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