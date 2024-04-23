Пашинян и Клаар обсудили процесс демаркации границы

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и специальный представитель Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаар обсудили сегодня в Ереване ситуацию в регионе, переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном и процесс демаркации границы.
Как сообщила пресс-служба правительства, Тойво Клаар отметил, что «ЕС полностью поддерживает армяно-азербайджанский переговорный процесс с целью достижения всеобъемлющего и прочного урегулирования, а также соглашение о начале процесса демаркации на основе Алма-Атинской декларации 1991 года».
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.