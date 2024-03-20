Песков: в Баку «весьма негативно» относятся к миссии ЕС в Армении

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Азербайджане негативно относятся к работе наблюдательской миссии ЕС в Армении.

Комментируя сегодня решение об увеличении числа наблюдателей от ЕС на армяно-азербайджанской границе, Песков сказал: «Наверное, стоит поставить под сомнение потенциальную эффективность такой миссии».

«Вопрос в том, что является предметом наблюдения и признается ли эта миссия азербайджанской стороной. Если мы правильно понимаем, азербайджанская сторона весьма негативно относится к функциям этой миссии, и я сомневаюсь, что там с пониманием будет встречен такой мандат», - сказал Песков. Он добавил, что «это такое одностороннее решение Еревана».