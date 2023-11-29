«Южный Кавказ больше не является сугубо постсоветским регионом»

Ереван /Медиамакс/. Политолог, директора Института Кавказа Александр Искандарян считает, что «Южный Кавказ больше не является исключительно постсоветским регионом».

«Если под «постсоветскими» понимать зоны российского влияния, то на Южном Кавказе это влияние снизилось до такой степени, что может стать необратимым. Конечно, что бы ни случилось, Россия останется крупным региональным игроком. Ядерная держава, граничащая с регионом и бывшая метрополия империи, включавшей в себя все страны региона, в любом случае сыграет свою роль, даже если она не будет к этому сознательно стремиться. Однако Россия больше не является гегемоном, главным внешним игроком и арбитром», - пишет Искандарян в статье «Южный Кавказ между Путиным и Эрдоганом: удаляется ли Россия?».

«Конечно, это изменение «ментальной географии» не произойдет в одночасье. Вывод российских миротворческих сил из Азербайджана, изменение институционального формата армяно-российских связей, дальнейшая интеграция Грузии в ЕС, создание новых региональных форматов - все это потребует времени. Однако переломный момент уже пройден: проблема Нагорного Карабаха практически исчезла с ликвидацией его автономного образования. Россия больше не может играть ту роль в усилиях по урегулированию армяно-азербайджанских отношений, которую она играла до 2020 или даже 2022 года», - отмечает политолог.

«Это не означает, что риски турбулентности в регионе исчезнут. На самом деле вполне может быть и обратное. При незначительном внимании со стороны глобальных игроков регион превратится в арену соперничества между региональными державами: Турцией, Ираном и Россией. Мнение о том, что сильная Россия опаснее ослабленной, кажется, по меньшей мере, спорным. Будущие изменения где угодно - от Палестины до, скажем, Сирии или Центральной Азии - могут иметь непредсказуемые последствия. Учитывая специфику принятия решений в Турции Эрдогана и России Путина, дальнейшие насильственные шаги не исключены.

Уже сейчас ясно, что Южный Кавказ больше не будет прежним регионом. За последние три года регион превратился из заднего двора России в зону конкуренции между региональными державами, а региональные конфликты были геополитизированы. Если глобальные игроки не выйдут на роль силы, определяющей правила регионального взаимодействия, Южный Кавказ вполне может превратиться в полноценную часть Нового Ближнего Востока, со всеми вытекающими из этого негативными коннотациями», - заключает автор.