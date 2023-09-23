Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в регионе

Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хоссейн Амирабдоллахиан на встрече в Нью-Йорке обсудили «актуальную региональную проблематику с акцентом на ситуацию в Закавказье».
В сообщении МИД России говорится, что министры провели обмен мнениями по ключевым международным темам и подтвердили настрой на дальнейшее наращивание политического диалога на различных уровнях.
В Нью-Йорке состоялась также трехсторонняя встреча Сергея Лаврова, Хоссейна Амирабдоллахиана и главы МИД Турции Хакана Фидана, на которой, согласно сообщению МИД РФ, состоялся «углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии».
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.