Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в регионе - Mediamax.am

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Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в регионе


Фото: https://mid.ru/


Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хоссейн Амирабдоллахиан на встрече в Нью-Йорке обсудили «актуальную региональную проблематику с акцентом на ситуацию в Закавказье».

В сообщении МИД России говорится, что министры провели обмен мнениями по ключевым международным темам и подтвердили настрой на дальнейшее наращивание политического диалога на различных уровнях.

 

В Нью-Йорке состоялась также трехсторонняя встреча Сергея Лаврова, Хоссейна Амирабдоллахиана и главы МИД Турции Хакана Фидана, на которой, согласно сообщению МИД РФ, состоялся «углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии».

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