Азербайджан планирует к 2026 году восстановить 15 населенных пунктов в Кельбаджаре

Ереван /Медиамакс/. Правительство Азербайджана планирует к 2026 году восстановить 15 населенных пунктов в Кельбаджарском районе.

Заместитель председателя Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Намик Гумметов сказал агентству Trend, что к 2026 году в районе будут восстановлены один город, один поселок и 13 сел.

По его словам, к 2026 году в Кельбаджарском районе планируется построить и сдать в эксплуатацию около 2 тысяч частных жилых домов и 1,5 тысячи квартир.

На первом этапе в город Кельбаджар планируется переселить более 5 тысяч человек, в села и поселки - 8 тысяч человек, отметил Гумметов.