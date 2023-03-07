Минобороны Азербайджана выступило с угрозами

Ереван /Медиамакс/. Минобороны Азербайджана потребовало от Армении «прекратить поставку оружия в Карабах».

«Еще раз предупреждаем, что Армения должна немедленно и раз и навсегда прекратить поставку на территорию Азербайджана грузов военного назначения, а также отправку и ротацию личного состава армянских вооруженных сил. Войска Армении должны быть полностью выведены с территории нашей страны. В противном случае азербайджанская сторона вынуждена будет, используя все возможности, принять необходимые меры для разоружения и нейтрализации незаконных вооруженных формирований», - говорится в заявлении минобороны Азербайджана.