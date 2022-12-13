Эрдоган и Алиев встретятся в Туркменистане

Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится сегодня в Туркмению для участия в первом трехстороннем саммите Турции, Азербайджана и Туркмении.

Лидеры трех стран намерены обсудить шаги по дальнейшему углублению сотрудничества в сфере торговли, энергетики и транспорта.

Пресс-служба президента Турции сообщает, что Эрдоган проведет также двусторонние переговоры с лидерами Азербайджана и Туркмении.