Эрдоган и Алиев встретятся в Туркменистане

Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится сегодня в Туркмению для участия в первом трехстороннем саммите Турции, Азербайджана и Туркмении.
Лидеры трех стран намерены обсудить шаги по дальнейшему углублению сотрудничества в сфере торговли, энергетики и транспорта.
Пресс-служба президента Турции сообщает, что Эрдоган проведет также двусторонние переговоры с лидерами Азербайджана и Туркмении.
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