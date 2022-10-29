Россия всегда поддерживала Армению в обеспечении безопасности, заявил Путин - Mediamax.am

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Россия всегда поддерживала Армению в обеспечении безопасности, заявил Путин


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин заявил сегодня, что Россия всегда поддерживала Армению в обеспечении безопасности.

«Россия традиционно, так скажем, если заглянуть в историческую составляющую, всегда уделяла внимание стабильности на этом направлении и поддерживала наших армянских друзей в обеспечении безопасности армянского народа - с давних времен», - заявил Путин, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме видео-конференции.

 

«Что касается армяно-азербайджанского урегулирования, мы и сегодня делаем всё возможное для достижения комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между Баку и Ереваном. У нас огромное количество связей и с Ереваном, и с Баку, и не учитывать это просто невозможно. Безусловно, все мы в достаточно сложном положении. Но мы не можем оставаться в стороне от проблем и противоречий между близкими для России государствами и неизменно готовы способствовать их мирному разрешению. И мы заинтересованы в том, чтобы Закавказье было спокойным и стабильно развивающимся регионом.

 

Без сомнения, единственно возможным и реалистичным путем к миру может быть неукоснительное соблюдение сторонами всех положений известных совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана.

 

Именно за счёт последовательного выполнения этих договорённостей можно добиться устойчивой нормализации отношений Армении с Азербайджаном. Мы и с премьер-министром Армении об этом много раз говорили, и я так понимаю, что наш коллега с этим полностью согласен. Вопрос – как найти эти решения, это всё непросто, но найти их можно только на этом пути. В дальнейшем это позволит выйти и на заключение мирного договора», - заявил Путин.

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