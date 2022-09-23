По словам Алиева, Армения не ведет никаких работ для запуска «Зангезурского коридора»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в том, что «она не ведет на своей территории никаких работ для запуска Зангезурского коридора».

«Армения должна была предоставить коридор, обеспечивающий сообщение Нахичеванской автономной республики с основной частью Азербайджана. До сегодняшнего дня не только не предоставлен коридор, но нам даже не объявлен его маршрут», - сказал Алиев, посетивший 21 сентября Лачин.

Он отметил, что в Азербайджане, наоборот, работы ведутся, и к концу 2023 года до границы с Арменией будут доведены железная и автомобильная дороги.

«А на территории Армении никакая работа не ведется, и, похоже, никакую работу вести не хотят. Вновь тянут время», - заявил Алиев.