Президент Ирана снова заявил, что признанные границы не должны меняться - Mediamax.am

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Президент Ирана снова заявил, что признанные границы не должны меняться


Фото: irna.ir


Ереван /Медиамакс/. Президент Ирана Эбрахим Раиси сегодня в очередной раз заявил, что Тегеран отвергает возможность изменения признанных границ Армении и Азербайджана.

Выступая в Самарканде на саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Раиси заявил о необходимости установления мира и безопасности на Кавказе, уважения территорительной целостности и суверенитета стран региона и отметил, что Иран отвергает возможность изменения признанных границ Армении и Азербайджана.

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Президент Ирана снова заявил, что признанные границы не должны меняться
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