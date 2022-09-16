Президент Ирана снова заявил, что признанные границы не должны меняться

Ереван /Медиамакс/. Президент Ирана Эбрахим Раиси сегодня в очередной раз заявил, что Тегеран отвергает возможность изменения признанных границ Армении и Азербайджана.

Выступая в Самарканде на саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Раиси заявил о необходимости установления мира и безопасности на Кавказе, уважения территорительной целостности и суверенитета стран региона и отметил, что Иран отвергает возможность изменения признанных границ Армении и Азербайджана.