Эрдоган начинает визит в Иран

Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18-19 июля посетит с официальным визитом Иран.

19 июля в Тегеране под председательством президентов двух стран пройдет седьмое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Иран, на котором будут рассмотрены все аспекты двусторонних отношений.

Кроме того, в рамках визита будут обсуждены региональные и международные вопросы.

19 июля Эрдоган примет участие в седьмом трехстороннем саммите с участием президентов России и Ирана.

В Тегеране также состоится двусторонняя встреча лидеров Турции и России.