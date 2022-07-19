Эрдоган начинает визит в Иран - Mediamax.am

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Эрдоган начинает визит в Иран


Фото: blogspot.com


Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18-19 июля посетит с официальным визитом Иран.

19 июля в Тегеране под председательством президентов двух стран пройдет седьмое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Иран, на котором будут рассмотрены все аспекты двусторонних отношений.

 

Кроме того, в рамках визита будут обсуждены региональные и международные вопросы.

 

19 июля Эрдоган примет участие в седьмом трехстороннем саммите с участием президентов России и Ирана.

 

В Тегеране также состоится двусторонняя встреча лидеров Турции и России.

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