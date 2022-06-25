Лавров и Байрамов констатировали прекращение деятельности сопредседательства Минской группы ОБСЕ

Ереван. /Медиамакс/. Глава МИД России Сергей Лавров заявил сегодня в Баку, что сопредседательство Минской группы ОБСЕ прекратило свою деятельность по инициативе США и Франции.

Как сообщает ТАСС, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, Сергей Лавров сказал об этом, отвечая на вопрос: разделяет ли Россия позицию президента Азербайджана Ильхама Алиева о необходимости «попрощаться» с посредничеством Минской группы ОБСЕ?

«Мы, в принципе, не обсуждали Минскую группу как таковую, потому что она прекратила свою деятельность по инициативе американских и французских участников. Но процессы постконфликтного урегулирования мы, конечно, обсуждали. И база для этих новых процессов заключается в трех трехсторонних заявлениях руководителей России, Азербайджана и Армении», - отметил российский министр.

«Три заявления, которые лидеры России, Азербайджана и Армении подписали, сейчас всеми признаются в качестве основы для движения по окончательному закрытию всех остающихся вопросов. Как я понимаю, эту реальность признают и наши европейские соседи, которые пытаются всячески внедрить усилия Европейского союза в решение остающихся задач», - подчеркнул Лавров.

По сообщению Интерфакс, Джейхун Байрамов, в свою очередь, сказал, что после войны 2020 года контакты с Минской группы ОБСЕ продолжались.

«Сопредседателям было предложено дать видение новой ситуации. После этого контакты продолжались около года, но от них не было получено никаких предложений. Действие Минской группы ОБСЕ с недавних пор по известным причинам парализовано. Переговорный процесс не может быть заложником формата», - добавил глава МИД Азербайджана.