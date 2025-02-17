Кочарян: В 2019 году была прекрасная возможность принять предложение посредников

Ереван /Медиамакс/. Второй президент Армении Роберт Кочарян заявил сегодня, что «сдача Арцаха происходила в два этапа».

«Первый этап был в 2018-2020 годах, а второй - после войны 2020 года до сентября 2023 года», - сказал Роберт Кочарян на пресс-конференции.

Он заявил, что в 2019 году Никол Пашинян проигнорировал «приемлемые предложения» сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявив: «Я - супермен, о чем захочу, о том и буду вести переговоры», по сути заведя переговорный процесс в тупик».

«Он заявил, что «Арцах - это Армения, и точка!», и это был призыв к войне. В то время казалось, что Пашинян - самый бескомпромиссный лидер в истории Армении, который не отдаст ни пяди земли. Он возомнил себя «этаким кавказским Рэмбо», который может делать все, что захочет», - заявил бывший президент Армении.

По мнению Роберта Кочаряна, «была блестящая возможность принять предложение сопредседателей и перейти к фазе переговоров, и это была прекрасная возможность избежать войны».

По его словам, причиной провала стали «высокомерие, неспособность просчитывать на 2-3 шага вперед и авантюризм» Никола Пашиняна:

«Искусство дипломатии заключается не в том, чтобы проломить стену чугунной головой, а в том, чтобы найти в этой стене дверь».

Роберт Кочарян отметил, что вторым этапом сдачи Арцаха стала «грубая ошибка, допущенная в Праге, когда Пашинян признал Арцах частью Азербайджана».

«Это был приговор. Это случилось тогда, когда у России были неудачи на Украине, и власти Армении решили, что Россия терпит поражение. Пражское решение аннулировало посреднический мандат России. Если кому-то кажется, что Россия - страна, которой можно пренебрегать до такой степени, то он глубоко заблуждается», - заявил второй президент Армении.