«Пройдя через поражение, мы обрели возможность иметь независимое государство»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «пройдя через поражение, мы обрели возможность иметь независимое суверенное государство».

Об этом он заявил на встрече с представителями армянской общины США в Вашингтоне.

«В Армения происходят идеологические изменения. Что это за изменения? Суть заключается в том, Республика Армения является высшей национальной целью. Поэтому также очень важно также сосредоточиться на вопросе функциональной значимости Республики Армения.

Только эта идеология дает Армении шанс на существование. Конечно, если бы мы приняли эту идеологию раньше, возможно, у нас было бы больше гарантий, что она обеспечит существование Армении, но это уже вопрос рефлексии и ретроспективного анализа», - заметил Никол Пашинян.

«Здесь нечего скрывать. Да, мы пришли к этому в результате поражения в 44-дневной войне и необходимости проанализировать и понять причины этого поражения. Оценивая сегодняшнюю ситуацию, могу сказать, что, пройдя через это поражение, мы обрели возможность иметь независимое суверенное государство», - заявил премьер-министр Армении.

Никол Пашинян заявил, что не согласен с мнением о том, что «наши жертвы были напрасными».

«Я долго думал об этом и пришел к убеждению, что эти жертвы были принесены во имя независимости и суверенитета Армении, и теперь нам следует сосредоточиться на использовании тех возможностях, которые открылись в результате этих жертв», - добавил премьер-министр.