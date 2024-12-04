Пашинян считает, что «мир воспринимает нас как нацию-жертву»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «мир воспринимает нас как нацию-жертву».

«Миссия нашего правительства - преодолеть этот статус. Лучший способ преодолеть формулу нации-жертвы - это нация-армия, но я не уверен, что это правильно.

Мои мысли приводят его к следующему: нация-армия является продолжением логики нации-жертвы. Если вы позиционируете себя как нацию-армию, то генерируете против себя другие армии. Иметь сильную армию - это правильная повестка, однако возникает вопрос: «Мы хотим иметь армию сильнее какой армии и насколько?»,- заявил Никол Пашинян, выступая в парламенте с заключительным словом на обсуждении проекта госбюджета Армении на 2025 год.

В качестве решения он предложил преодолеть формулу «нация-жертва - нация-армия» и принять логику государства, «которое действует только и только в интересах своей признанной территории».

«Армения должна действовать только и только ради собственного экономического развития. Необходимо создать систему безопасности, в которой армия не будет на первом месте - до нее будут буферы безопасности», - сказал Пашинян.