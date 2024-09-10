Ереван /Медиамакс/. Председатель Национального собрания Ален Симонян заявил сегодня, что «межпарламентская комиссия Армения-Арцах должна быть распущена».

«Считаю, нам следует распустить этот формат, потому что в Арцахе больше не существует должностных лиц, никто в Армении не имеет такого статуса», - заявил Ален Симонян на сессии парламента.

Он отметил, что «Арцах самораспустился по решению своих должностных лиц».