«Межпарламентская комиссия Армения-Арцах должна быть распущена» - Mediamax.am

1301 просмотров

«Межпарламентская комиссия Армения-Арцах должна быть распущена»


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Председатель Национального собрания Ален Симонян заявил сегодня, что «межпарламентская комиссия Армения-Арцах должна быть распущена».

«Считаю, нам следует распустить этот формат, потому что в Арцахе больше не существует должностных лиц, никто в Армении не имеет такого статуса», - заявил Ален Симонян на сессии парламента.

 

Он отметил, что «Арцах самораспустился по решению своих должностных лиц».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Регион | Сентябрь 10, 2024 11:29
Пашинян не хочет заводить мирный процесс в тупик

Внешняя политика | Сентябрь 9, 2024 17:37
Пашинян: Дискуссия о вступлении в ЕС «стала частью политической повестки»

Регион | Сентябрь 9, 2024 14:12
Армения готова подписать согласованный текст «как можно быстрее»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024