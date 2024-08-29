Пашинян коснулся внешних приоритетов и вызовов

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян и президент Ваагн Хачатурян встретились с главами дипломатических миссий Армении в зарубежных странах.
Как сообщили в пресс-службе правительства, Никол Пашинян выступил на встрече с речью, подчеркнув ключевую роль и значение дипломатических миссий. Он также коснулся приоритетов и задач внешней политики Армении.
За выступлением премьер-министра последовало обсуждение вопросов внешнеполитической повестки, существующих проблем и возможностей их решения.
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